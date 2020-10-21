Edirne'de uyuşturucu operasyonu!

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Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında D.Ö.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, 0.45 gram, 36 kırmızı reçeteli ilaç, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1245 TL para ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili D.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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