Edirne'de vahşet ! Barışma isteği reddedilince...

Edirne'de 3 ay evli kaldığı ve barışmak istediği eski eşinden ret cevabı alan adam, yanında getirdiği av tüfeğiyle önce genç kadını vurdu ardından intihara teşebbüs etti.

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 ay evli kaldıktan sonra boşanan Emre Ş. (22) ve Kübra Olgun (21) çifti, Olgun'un evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Ş. eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti. Daha sonra evden çıkarak merdiven boşluğuna giden Emre Ş, aynı tüfeği göğsüne dayayarak intihara teşebbüs etti. Olayda, talihsiz kadın hayatını kaybederken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Emre Ş.'yi ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.