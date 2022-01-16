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Ege Denizi'nde deprem: Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Ege Denizi'nde deprem: Sarsıntı İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 14:48'de merkez üssü Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi.

DEPREMLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin merkez üssünü Çanakkale Gökçada açıkları olarak duyurdu. Söz konusu depremin yerin 18.76 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

 KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DERPEM
Öte yandan 14:51'de 38 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı.

Ege Denizi'ndeki deprem sonrası İzmir Valiliği ve Vali Yavuz Selim Köşger'den henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler deprem ege denizi açık
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