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  4. 30 Haziran 2017 12:27

Ege Üniversitesi'nde FETö/PDY gözaltıları

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, Ege Üniversitesi çalışanı 1’i doktor 11 kişi gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi'nde FETö/PDY gözaltıları
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Konya’da 11 ayrı adrese operasyon düzenledi.
 
Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre operasyonla Ege üniversitesinde çalışan 1’doktor 11 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt üyeleri ile birlikte bazı digital veriler, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.
 
Gözaltına alınan alınan şüphelilerin terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme uygulaması olan Byloock kullandıkları belirtildi.
 
 

gözaltı , ege üniversitesi , pdy , fetö