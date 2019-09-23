  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Eylül 2019 10:38

Ege'de 4,0 büyüklüğünde korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ege Denizi, Datça açıklarında saat 10.09'da 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

Ege'de 4,0 büyüklüğünde korkutan deprem
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 10.09'da, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 29.6 kilometre altında meydana gelen deprem, Datça ilçe merkezi ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yazıköy mahallerinde hissedilmedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem Datça ilçe merkezine 80 kilometre mesafede, 29 kilometre derinlikte. Kayıtlara en yakın kara parçası olduğu için Datça açıkları deniliyor. Ancak, deprem ilçemizin hiçbir noktasından hissedilmezken, olumsuz bir durumda söz konusu değil" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
afad , deprem , ege , deprem oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM