Ege'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.08'de meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.
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