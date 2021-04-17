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Ege'de korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, Ege Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.08'de meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.

Etiketler deprem ege
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