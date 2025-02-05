Eğlence mekanı çıkışında kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, eğlence mekanı çıkışında husumetlilerinden birini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında eğlendikten sonra dışarıya çıkan V.Ş., M. A. ve Y.E.K.'ye, husumetlileri olduğu iddia edilen A.M.A tarafından tabancayla ateş edildi. Olayda vücuduna kurşun isabet eden V.Ş. ve M. A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan V.Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan A.M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı

DHA