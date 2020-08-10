Eğlence mekanında anne ve kızına şiddet

Balıkesir’in popüler tatil beldelerinden Ayvalık’ta, 21 yaşındaki Açelya Ç., kendisine ve annesine şiddet uyguladıkları gerekçesiyle Sarımsaklı Plajı’nda faaliyet gösteren bir mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu.

DHA’da yer alan habere göre olay 6 Ağustos Perşembe günü Ayvalık Sarımsaklı Plajı'ndaki bir eğlence mekânında yaşandı. Açelya Ç., annesi ve 2 arkadaşıyla birlikte gittikleri mekânda, işletmeci ile aralarında tartışma başladı. Sözlü başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü.

Açelya Ç.'nin iddiasına göre, mekân çalışanı Sadık K. önce genç kızı kolundan çekti, direnince de yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler meydana gelen genç kadın, aldığı darp raporunun ardından jandarmaya giderek ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte şikâyetçi oldu.

‘İÇECEĞİN TADINA BAKMASINI İSTEDİK’

O anlarda çok korktuğunu ve hala tehdit mesajlarını aldığını söyleyen Açelya Ç., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ayvalık Sarımsaklı 'da annem ve arkadaşlarımla birlikte eğlenmek amaçlı bir beach cluba gittik. Sipariş verdik ve gelen içeceğin menüde yazılanla aynı olmadığını belirttik. Mekân sorumlusunu çağırdık. İçeceğin tadına bakmasını istedik ama pandemiden dolayı bakmak istemedi. Biz de anlayışla karşıladık ve çözüm bulmasını istedik. 'Siz bunu içmişsiniz ben ne yapabilirim' dedi ve garsonlardan hesabı isteyip bizi küfürlerle mekândan kovdu. Ben tavrını yanlış bulduğumu söyleyince, kendisi de bir kadın ve bana küfretti. Böyle olunca annem üzüldü ve tepki vermek istedi. Daha sonra mekândakiler bize karşı çıkmaya çalıştılar. Daha sonra mekânın sahibi olan erkek bir kişi geldi kolumdan tutup beni sarstı ve gitmemizi istedi. Ben de 'ne yapıyorsun sen' dediğim zaman yüzümü yumruklamaya başladı. Yüzümde hâlâ şişlikler var.”

‘KÜFÜR EDİP VURDULAR’

Annesine de küfürler edip vurduklarını belirten Açelya Ç., olaydan hemen sonra jandarmaya gittiklerini söyledi ve, "Daha sonra arkadaşım jandarmayı aradı. Jandarma geldi tutanak tutuldu. Beni hastaneye götürdüler. Burnumda kırık var. Darp raporum var. Kanama da oldu. Aynı şekilde anneme de vurdular” ifadelerini kullandı.

‘TEHDİT EDİLİYORUM’

Mekân sahiplerinin olay sonrası kendisini tehdit ettiğini dile getiren Açelya Ç., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burnumda kırık var, dudaklarımda yüzümde ezilmeler var. Ama bunun dışında fiziksel acıdan çok manevi olarak bize uygulanan bu şiddet çok üzücü. Özellikle şu an Türkiye'de ve dünyada kadına şiddet bu kadar gündemdeyken ben öğrenciyim gencim ve ailemle gittiğim bir yerde böyle bir şey yaşamayı hiç düşünmezken bizim bile başımıza geldi. O yüzden bu işin manevi boyutu ve bizi suçlamaları bizi psikolojik olarak üzen bir şey. Hala mesajlar geliyor sen suçlusun diye. Arkadaşlarıma mesaj atıp tehditler savuruyorlar. Ben sizi dava edeceğim diyor. Orada da zaten tehdit etmişlerdi. Şikâyetinizi geri çekmezseniz İstanbul'a gelir sizi vururuz. Geleceğin mahvolur Açelya demişlerdi. Ve ben gerçekten korkmuştum. Sağ olsun jandarma her zaman yanımda olacağını söylediği için şikâyetçi ve davacı oldum.”

İŞLETMECİ İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan işletmenin sahiplerinden Mukaddes A.'nın da Açelya Ç. ve yanındakiler hakkında darp iddiasıyla şikâyette bulunduğu öğrenildi. Mukaddes A. yaptığı yazılı açıklamada, “ Bu kişiler içki siparişi verdikten sonra, servis edilen içkinin alkol miktarını az bulmuş, ilave istemişlerdir. Çalışanımız her müşteriye yaptığımız gibi güleryüzle müşterinin isteğini yerine getirmiştir. Aradan bir süre geçtikten sonra personelimiz, konu müşterinin beni çağırttığını söylemiştir. Ben yanına gidince de "bu ne biçim içki… İç şunu… ö diyerek beni azarlamış, ben, "nasıl içeyim? korona var. Hem sonuna kadar içmişsiniz der demez müşteri bana hakaret ederek bardağı kafama fırlatmıştır. Çıkan gürültü üzerine müşteri ve bir çalışanım yanımıza koşmuş, avaz avaz bağıran kadını sakinleştirmek mümkün olmamıştır. Burnunun kanadığını söyleyen bu hanım kimsenin kendisine yumruk atmadığını ancak beni yaraladığını çok iyi biliyor. Kibarca çıkıp gitmesini istediğimiz müşterinin neden böyle bir şeye tevessül ettiğini anlamakta zorlanırken, konuyu maşer-i vicdan boyutuna taşıyıp linç kampanyası başlatmasının ardında farklı amaçlar olabileceği düşüncesindeyiz” dedi.