Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Güncelleme:

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, eğlence mekanında tartıştığı eski sevgilisi S.A.'yı (33) tabancayla öldürüp, 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. R.G. ile eski sevgilisi S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.G., tabancayla A.'ya ateş edip, yaraladı. Bu sırada Ü.A. (23) ve D.T. (27) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan R.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sürerken, Urla'da bir evden silah sesi duyanlar, durumu polise bildirdi. Adrese giden polis ekipleri R.G.’nin cesediyle karşılaştı. Şüpheli R.G.'nin tabancayla intihar ettiği belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

