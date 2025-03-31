Eğlence mekanında kanlı kavga: 3 ölü var

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkıp, dışarı taşan kavgada amca, yeğen ve yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası S.S. ile amcası evli, 2 çocuk babası M.S., eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı.

Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada S.S., amcası M.S. ile yabancı uyruklu V.G. tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra V.G.'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA