Eğlence mekanında silahlar konuştu: Yaralılar ve gözaltılar var
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 2 gün önce Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanında meydana geldi. Güvenlikler ile daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.O. (32), S.K. (33), M.O.K. (24) ile İ.C. (45), S.Ü. (34) ve K.K. (31), yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, özel harekat ve çevik kuvvet polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
DHA
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