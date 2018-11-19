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  4. 19 Kasım 2018 07:26

Eğlence mekanının tuvaletinde ölü bulundu

Beyoğlu'nda bulunan bir eğlence mekanının tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Eğlence mekanının tuvaletinde ölü bulundu
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Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında yabancı uyruklu bir şahıs lavaboda ölü bulundu. Şüpheli ölüm olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri eğlence mekanında incelemelerde bulundu.

Olay, saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Sahne Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu ve 45 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek şahıs sokak üzerinde bulunan eğlence mekanına geldi. Bir süre dışarıda oturduktan sonra lavaboya giren şahıs uzun bir süre lavaboda kaldı. Şahıs, uzun bir süre lavabodan çıkmaması üzerine şüphelenen iş yeri çalışanları lavaboyu kontrol ettiği esnada şahsın yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede şahsın öldüğünü belirledi.

Şahsın cinayet mi, yoksa normal ölüm mü olduğu tespit edilemedi. Şüpheli ölüm olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri eğlence mekanında incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından yabancı uyruklu şahsın cenazesi cenaze aracına konularak Taksim İlk Yardım hastanesine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemelerinin ardından netlik kazanacak.

İHA

beyoğlu , eğlence mekanı
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