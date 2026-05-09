Eğlence mekanlarına şok baskın: Onlarca kadın sınır dışı edildi, çoksayıda gözaltı var!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları usulsüz şekilde çalıştıran eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. İnsan ticareti soruşturması kapsamında 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda, aralarında Rusya, Ukrayna ve Brezilya uyrukluların da bulunduğu 47 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, başkentte insan ticareti ve yasa dışı istihdama yönelik büyük bir operasyona imza attı. Belirlenen eğlence mekanlarına yönelik baskınlarda suç şebekesi çökertildi.

29 Şüpheliye Gözaltı

Yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışından getirdikleri kadınları usulsüz şekilde çalıştırdığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen 29 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, kadınların Türkiye'ye girişinden mekanlarda çalıştırılmasına kadar olan süreci organize ettikleri belirlendi.

7 Farklı Ülkeden 47 Kadın Sınır Dışı Edildi

Operasyonun ilk aşamasında tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rusya, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın yakalanarak İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Çalışmaların ikinci dalgasında ise 5 ayrı mekana daha baskın yapan ekipler, 9 yabancı uyruklu kadını daha tespit etti. Sağlık kontrollerinden geçirilen toplam 47 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Denetimler Sıkılaştırıldı

Ankara genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimlerini artıran emniyet güçleri, bu tür yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi. Suç şebekesinin mağdur ettiği kadınların ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

