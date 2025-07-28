Eğlence merkezi önünde dehşet anları!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence merkezinin önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta pazartesi günü sabaha karşı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İki farklı eğlence mekanının sahipleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflardan İ.K. tabanca ile karşı tarafa ateş açarken, S.Ö. ve Ö.Ö. kardeşler ile çalışanlar sopa ve tabancayla karşılık verdi. İ.K., aldığı sopa darbeleriyle yere düştükten sonra tabancayla vurularak yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve bacağından vurularak yaralanan İ.K., hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden S.Ö. ve Ö. Ö. tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 eğlence merkezi mühürlenirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA