  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eğlenen arkadaş grubuna silahlı saldırı: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, eğlenmek için bir evde bir araya gelen arkadaş grubundan Ahmet S., taksiden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta, silahlı saldırıya uğradı. Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet S.’a isabet etti. S., kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Ahmet S.'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler ateş taksi ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk’ün hiç yayınlanmayan röportajı ortaya çıktı
Türk Lirası’ndaki değer kaybı için dikkat çeken yorum
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'ten kötü haber
AK Partili Binali Yıldırım'dan tepki çeken enflasyon yorumu
Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan yıllar sonra gelen itiraf
KKTC'de hortum kabusu! Dev hortum böyle görüntülendi
AK Parti'den ''yüzde 50+1'' için kararını verdi
Meteoroloji uyardı: Hava buz kesecek, kar geliyor!
Fransa'da ''Sarı Yelekler'' yeniden sokağa indi!
''Erdoğan ittifak teklif etti, ama ben kabul etmedim''