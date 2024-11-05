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Ekim ayında kara tablo: Son 14 yılın en acı rekoru kırıldı

Ekim ayında kara tablo: Son 14 yılın en acı rekoru kırıldı
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ekim ayında 48 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Bu veri, 2010 yılından bu yana en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024 Ekim Ayı Veri Raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre Ekim ayında 48 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 

Platform, 48 sayısının veri toplamaya başladıkları 2010 yılından bu yana ayda gerçekleşen 'en yüksek kadın cinayeti sayısı' olduğunu vurguladı.

CİNAYET MAHALİ: EV

Ekim ayında öldürülen 48 kadının 19’u evli olduğu erkek, 6’sı tanıdığı biri, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü akrabası, 3’ü babası, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si kardeşi, 2’si oğlu tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi.

Bu ay kadınların yüzde 40’ı evli olduğu erkek tarafından katledildi.

Kadınların 26’sı evinde, 9’u kamusal alanlarda, 7’si sokakta, 2’si su ve kenarında, 1’i ıssız bir yerde, 1’i eğlence mekanında, 1’i çay ocağında öldürülmüştür. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 54’ü evlerinde öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ekim ayında 48 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Bu veri, 2010 yılından bu yana en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Bu ay öldürülen kadınların 33’ü ateşli silahlarla, 12’si kesici aletle, 1’i darp edilerek, 1’i boğularak, 1’i arabayla ezilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u ateşli silah ile öldürüldü.

Raporda ayrıca yılın başından bu yana en az 36 kadının polis veya savcılığa başvurmasına rağmen öldürüldüğü ifade edildi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Platformun yayınladığı yazılı açıklamada "Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 14 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklar ise kadın cinayeti verilerini maalesef sistematik şekilde tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" denildi. 

 

Etiketler Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kadın cinayeti
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