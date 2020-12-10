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  4. 10 Aralık 2020 22:58

Ekmek pişirmek için toplandılar! Sonuç: 72 pozitif

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesinde ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine koronavirüs bulaştırması nedeniyle 72 kişide koronavirüs tespit edildi.

Ekmek pişirmek için toplandılar! Sonuç: 72 pozitif
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Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesinde 5 Aralıkta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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