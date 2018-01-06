Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !
Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !
İstanbul'da dehşet ! İnternetten tanışmışlardı, sonuç bu oldu...
İstanbul'da dehşet ! İnternetten tanışmışlardı, sonuç bu oldu...
Memurlar isyanda ! Maaşa %5,9, yemeğe %28,2 zam gelince....
Memurlar isyanda ! Maaşa %5,9, yemeğe %28,2 zam gelince....
İlaç fiyatlarına rekor zam ! Fiyatlar tam 8 kat artacak !
İlaç fiyatlarına rekor zam ! Fiyatlar tam 8 kat artacak !
Herkes unutmuştu... Gerçek 24 yıl sonra ortaya çıktı
Herkes unutmuştu... Gerçek 24 yıl sonra ortaya çıktı
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
Irak'tan üzücü haber... Bir askerimiz şehit
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
ABD Rusya'yı tehdit etti: ''Bedelini öder''
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Ocak 2018 10:31

Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !

Ekşi Sözlük yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri tarafından soyulduğu iddia edildi. Dava açılan sekreter Aylin D., Purut’un kendisini taciz ettiğini ve suçunu ört bas etmek istediğini öne sürdü.

Ekşi Sözlük’ün sahibine taciz suçlaması !
A+ A-

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Ekşi Sözlük yönetim kurulu başkanı Başak Purut'un sekreteri olarak görev yapan Aylin D., 12 Haziran 2013 günü işe girdiği "Ekşi Sözlük" isimli şirketten 7 Temmuz 2016 günü ayrıldı. İddiaya göre, 39 yaşındaki Aylin D.'ye, Purut'un şahsi kredi kartına bağlı ek kart çıkartılarak şirketin ve Purut'un şahsi işlerinde kullanması için banka kartı verildi. 2016'da şirket hesaplarında yapılan kontroller sırasında Aylin D.'nin kendisine tahsis edilen kredi kartıyla yine iddiaya göre Purut'un haberi olmaksızın şahsi harcamalar yaptığı tespit edildi. Purut, sekreterinden şikâyetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Aylin D., Başak Purut tarafından taciz edildiğini söyleyerek, Purut'un bu şikâyetle hakkındaki suçlamayı örtmek istediğini öne sürdü. Aylin D., "Tacize uğradığım için işten ayrıldım. Bu şikâyetle suçunu örtbas edecek" dedi.

Yürütülen soruşturma sonunda Aylin D. hakkında "Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, banka tarafından gönderilen harcama özetleri incelenip, Aylin D.'nin şirket işlerinde kullanması için tahsis edilen kredi kartlarını kullanarak kendisine ve yakın akrabalarına kişisel nitelikte ürünler satın aldığının anlaşıldığı, bu haliyle savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.

başak purut , suçlama , hırsızlık , ekşi sözlük , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM