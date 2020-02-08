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  4. 08 Şubat 2020 11:14

El Kaide'nin ''terörist toplama timi'' Türkiye'de yakalandı

Adana'da El Kaide terör örgütüne elaman kazandırdığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı. Emniyet'e götürülen zanlı iddiaları kabul etmedi.

El Kaide'nin ''terörist toplama timi'' Türkiye'de yakalandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada terör örgütü El Kaide'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere elaman kazandıran şahıslar olduğunu tespit etti.

Polisin yaptığı çalışma sonrasında terör örgütüne eleman kazandırdığı öne sürülen Mustafa B., Recep T., ve Mehmet Şefik K. eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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