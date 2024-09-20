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Elazığ'da bir evin bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ'da bir evin bahçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesinde ekili vaziyette bulunan 3 kök kenevir ile 54 gram kurtulmaya bırakılmış kenevir ve 6 gram tohumla karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, S.Y. isimli şahsın Hankendi köyünde bulunan kendisine ait bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi. Adli makamlarca alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 110-190 santimetre arasında 3 kök kenevir, 54 gram kurtulmaya bırakılmış kenevir, 6 gram tohumla karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

İHA

Etiketler Elazığ Elazığ emniyet Elazığ kenevir Elazığ İl Jandarma Elazığ Jandarma
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