Elazığ'da bir otomobil alev alev yandı!

Elazığ’da otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanarken, gelen patlama sesleri panik yarattı.

Olay, Elazığ-Malatya karayolu üzerindeki Gözeli yol ayrımında bulunan Öküzuşağı Köyü mevkiinde meydana geldi.

HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENDEN YANGIN ÇIKTI

H.Ç idaresindeki otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi. Alev alev yanan araçtan çıkan dumanlar çevreyi sardı, ara ara patlama sesleri de yükseldi.

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. O anları çevrede bulunan başka bir kişi de cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.