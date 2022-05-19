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Elazığ'da Eren Abluka-11 Operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Elazığ’da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Elazığ'da "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerine bağlı 514 personelden oluşan 37 operasyonel tim görev alıyor.

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk
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