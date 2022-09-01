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Elazığ'da hortum paniği kamerada

Elazığ'da hortum paniği kamerada

Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü.

Yaklaşık 1 dakika süren doğa olayı daha sonra hortumun dağılmasıyla son buldu.

Etiketler elazığ hortum
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