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  4. 20 Kasım 2020 15:31

Elazığ’da kaçak kazıya operasyon: 4 gözaltı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Örencik köyü Kale mevkisinde kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ’da kaçak kazıya operasyon: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palu Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonunda kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyon ile kaçak kazı yapan S.A., Ş.H., B.Y. ve A.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

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