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Elazığ'da korkutan deprem: 4.0 ile sarsıldı

Elazığ'da korkutan deprem: 4.0 ile sarsıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.57’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Depremin ardından Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem deprem oldu Elazığ elazığda deprem
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