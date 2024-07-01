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Elazığ'da korkutan deprem...

Elazığ'da korkutan deprem...
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 07:10'da Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07:10'da meydana gelen depremin merkez üssü Sarıbaşak, Karakoçan olarak açıklandı.

Depremin derinliği ise 4.8 km olarak ölçüldü.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Elazığ deprem korkutan deprem deprem oldu AFAD kandili
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