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Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ'da maden ocağında göçük
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Elazığ'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile kurtulurken, 1 işçinin ayağı kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alacakaya ilçesi KEF bölgesinde Yıldırım Holding bünyesindeki Eti Krom AŞ'ye ait maden ocağında göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Göçükte 1 işçi yara almadan kendi imkanları ile çıkarken, ayağı kırık vaziyette çıkarılan 1 işçi de ambulansa taşındı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik açıklamasında, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyü Ayıpınarı mevkiinde bulunan 1186 No’lu krom maden ocağında, kavlak sökümü sırasında kaya düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Olay sırasında maden ocağında bulunan 2 işçinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı tespit edilmiştir. İşçilerden birinin ayağında kırık olabileceği değerlendirilmiş ve tedavisi yapılmak üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

İHA

Etiketler Elazığ maden ocağı patlama mahsur
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