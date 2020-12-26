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  4. 26 Aralık 2020 14:23

Elazığ'da şiddetli deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Elazığ'da şiddetli deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 11.57 kilometre olarak duyurdu. 

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