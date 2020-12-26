Elazığ'da şiddetli deprem

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin derinliğini 11.57 kilometre olarak duyurdu.
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