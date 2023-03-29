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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam, Akçakiraz beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Mirza K. ve kuzeni Ali K., caddede yürürken husumetli oldukları ileri sürülen Nurettin Y. ve akrabası Mehmet Y. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Y., yanında taşıdığı silahı çıkarıp Mirza K.'ı başından, Ali K.'ı da bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirza K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali K.'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Nurettin Y. ile Mehmet Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Etiketler elazığ silahlı kavga
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