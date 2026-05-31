Elazığ'da vahşet: Boşanma aşamasındaki cani, eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde katletti

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi, kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. Yurt dışı görevinden memleketine izne gelen askeri personel M.Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ç. ile barışmak maksadıyla bir araya geldiği evde dehşet saçtı.

Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5. katında gerçekleşen olayda, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., silahını ateşleyerek eşi D.Ç.'yi 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde acımasızca öldürdü.

Katil Zanlısı Yakalandı

Evden peş peşe gelen silah seslerini duyan bina sakinleri, büyük bir panik yaşayarak durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay mahallinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kadın D.Ç.'nin aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen koca M.Ç. ise olay yerinden kaçamadan, polis ekiplerince bina içerisinde suç aletiyle birlikte kıskıvrak gözaltına alındı.

Otopsi Süreci ve Soruşturma Devam Ediyor

Yaşanan bu trajik olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği evde detaylı delil toplama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, hayatının baharında cinayete kurban giden D.Ç.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hem 4 yaşındaki çocuğun durumu hem de katil zanlısı M.Ç.'nin adli süreciyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA / İHA