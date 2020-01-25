Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!
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  4. 25 Ocak 2020 01:50

Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binada babanın çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası yıkılan binalardan birinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntü ise yürekleri burktu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yıkılan binada babanın, deprem sırasında çocuklarını korumak için kendini siper ettiği görüldü.

Yürek burkan bu görüntü bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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