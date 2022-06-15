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Elektrik faturasına isyan edip dükkanı kapattı: Canımıza tak etti, soygun bu

Elektrik faturasına isyan edip dükkanı kapattı: Canımıza tak etti, soygun bu

İstanbul Esenyurt'ta bir kebapçı elektrik faturasını görünce faturaya isyan edip dükkanını kapatarak pankart astı.

Esenyurt’ta 60 metrekare kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası şoke etti. Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi, “44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek iş yerinin ön cephesine pankart astı.

 Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti. Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, ’44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var’ yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

"CANIMIZA TAK ETTİ"

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.

Etiketler elektrik fatura pankart
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