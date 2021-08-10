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Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilere gözaltı

Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçilere gözaltı

DEDAŞ’ın elektrik kesintileri nedeniyle ekinlerinin zarar gördüğünü belirterek eylem yapan Şanlıurfalı çiftçilere jandarma engel oldu. Çıkan olaylarda bazı çiftçilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da daha önce konuyla ilgili basın açıklamaları yapan, AK Parti il binası ve DEDAŞ binaları önünde toplanan çiftçiler, sorunları çözülmediği için yolları trafiğe kapatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Dün Akçakale yolunu trafiğe kapatan çiftçiler, bugün ise Şanlıurfa-Mardin yolunu trafiğe kapattı. Jandarmanın saldırdığı eylemde, gözaltına alınan çiftçilerin olduğu öğrenildi. Daha önceki çiftçi eylemlerinde yer alan ve DEDAŞ yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde görüşme yapan çiftçiler arasında yer alan Cevher Türk’ün gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Cevher Türk “Hakkımı aradığım için gözaltına alındım, şu an konuşamıyorum” dedi.

 

 

Etiketler çiftçi elektrik kesintisi elektrik gözaltı protesto
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