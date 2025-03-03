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Elektrikli bisiklete 5 kişi bindi; o anlar kamerada

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Adana'da bir elektrikli bisiklete 5 kişinin aynı anda bindiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklete 5 kişinin bindiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi’nde akşam saatlerinde 5 kişinin elektrikli bisiklete bindiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, tepkiye neden oldu. (DHA)

DHA

Etiketler adana kozan elektrikli bisiklet
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