Elektrikli bisiklete 5 kişi bindi; o anlar kamerada
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Adana'da bir elektrikli bisiklete 5 kişinin aynı anda bindiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklete 5 kişinin bindiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi’nde akşam saatlerinde 5 kişinin elektrikli bisiklete bindiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, tepkiye neden oldu. (DHA)
DHA
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