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  4. 28 Kasım 2019 16:27

Elektrikli otomobil kafeye daldı

Adana'da otoparktan çıkan elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili müşterilerin hafif yaralandığı ve dükkanın camlarının kırıldığı belirtildi.

Elektrikli otomobil kafeye daldı
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Adana'da otoparktan çıkan elektrikli otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Cemil D. kullandığı .. .. .. plakalı elektrikli otomobilini Ziyapaşa Bulvarı'ndaki iş yerinin otoparkından çıkarmak istedi.

Vitesi karıştıran Cemil D'nin kullandığı otomobil, geri manevra yerine ileri gidince otoparkın önündeki kafeye girdi.

Kazada kafenin camlarının kırılması sonucu iki müşteri hafif yaralandı.

İş yeri sahibi Orhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada bazı müşterilerinin hafif yaralandığını, dükkanının da camlarının kırıldığını dile getirdi.

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