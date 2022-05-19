  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

İstanbul Başakşehir'de bir elektrikli scooter, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA

Etiketler elektrikli scooter yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislerde sürpriz iddia: Seçim affı mı geliyor ?
Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...
Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu
Yine, yeniden benzine zam!
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara
Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti
Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor!
19 Mayıs'ı hangi gazeteler hatırlamadı, hangileri hatırladı ?
Dünyanın en yaşlı kadınıydı, uzun yaşamın sırrını böyle açıklamış
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!