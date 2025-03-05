Elektrikli su ısıtıcısı genç kızın sonu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrikli su ısıtıcısından akıma kapılan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.

Olay, Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlandığı ve dershane öğrencisi olduğu belirtilen G.B., sahura hazırlanırken, yüzünü yıkamak için elektrikli su ısıtıcısına temas edince akıma kapılıp, yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. B., ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

DHA