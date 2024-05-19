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Eli bıçaklı ''hasta'' doktora saldırdı

Eli bıçaklı ''hasta'' doktora saldırdı
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Kahramanmaraş'ta ilaç yazdırmak isteyen bir kişi, Aile Hekimi İ.Y.'ye bıçakla saldırdı. Doktor kendini odaya kilitleyerek canını zor kurtardı.

Kahramanmaraş’ta bir kişi ilaç yazdırmak istediği doktora saldırdı.

Olay, cuma günü Piri Reis Mahallesi’ndeki Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; H.K., Aile Hekimi İ.Y.’ye ilaç yazdırmak istedi.

Görüşme sırasında agresif tavırlar sergilediği öne sürülen H.K, hakaret ederek doktoru itekledi.

Aile Sağlığı Merkezi’nin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayda H.K. daha sonra cebinden bıçak çıkararak, saldırdı. Dr. İ.Y. odasına girip kapıyı kilitledi. H.K. ise kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı.

Koridordakiler H.K’ye engel olmak isterken, saldırgan kapıyı açmak için çalışmaya devam etti. Ancak başarılı olamadı.

Saldırgan bir süre sonra merkezden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise doktorun bilgisine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek H.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

H.K’nin bıçakla doktora saldırdığı anlarda bir kişinin rahatlığı ise dikkat çekti. Saldırı anında koridordaki koltukta ayak ayak üstüne atarak otururken cep telefonuyla konuşan kişi, hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti.

İsmi öğrenilemeyen kişi, telefonla konuşmasının ardından bir süre de H.K.’yi izledikten sonra koridordan ayrıldı.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Lütfi Tiyekli, meslektaşının yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

 “Bir kişi elinde bıçak alarak bir doktor arkadaşımızı tehdit etti. Oradaki bütün insanları tehdit etti. Doktor arkadaşımız içeriden kapıyı kilitleyerek canını zor kurtardı. Bu kamera görüntülerine de sabit olan bir olay.” diyen  Tiyekli, “Buna rağmen bizim arkadaşımız maalesef şikayetçi olamıyor. Şikayetçi olmaktan korkuyor. Çünkü sağlıkta artık cezasızlık algısı öyle bir yerleşti ki insanlar şikayet etmekten bıkar hale geldi. Ve bugün oraya kolluk kuvveti çağrılıyor, kolluk kuvveti arkadaşlarımız kanunda açık şekilde yazılmasına rağmen şikayetçi olmama rağmen bir sağlık konusunda böyle bir olay olduğunda hemen işlem başlatması gerekirken hala ‘Şikayetçi misin?’ diye soruyorlar ve gereken işlemler yapılmıyor.” şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler kahramanmaraş doktor bıcaklı saldırı
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