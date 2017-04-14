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  1. 14 Nisan 2017 14:37

Eli kanlı teröristler Suriye'ye kaçarken yakalandı

Diyarbakır'da 3 kişinin şehit olduğu saldırı ile ilgili 5 kişi yakalandı.

Eli kanlı teröristler Suriye'ye kaçarken yakalandı
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasında geçen salı günü 1'i polis 2'si sivil memur 3 kişinin şehit olmasına, 4 kişinin yaralanmasına yol açan PKK'nın bombalı saldırısıyla ilgili 3'ü Suriye'ye kaçmak isteyen 5 kişi daha gözaltna alındı. Gözaltına alınanlar arasında 1 kişinin saldırıyı planlayanlardan olduğu belirtilirken, patlama ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Merkez Bağlar ilçesinde geçen 11 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alan içindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde meydana gelen ve daha sonra PKK'lılarca tünel kazılıp yerleştirilen 1 tona yakın patlayıcının zaman ayarlı düzenekle ateşlendiği ortaya çıkan patlama ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 kişi Şırnak'ın Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak isterken, 2 kişi ise Diyarbakır'ın ilçelerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin olayın planlayanlardan olduğu belirtilirken, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor. 

1'İL POLİS, 2'Sİ SİVİL MEMUR 3 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞ, 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Binanın bodrum katından kazılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tünele yerleştirilen bir tona yakın patlayıcının zaman ayarlı düzenek ile patlatılması sonucu polis memuru Burhan Mercan ile sivil memurlar 

Yunus Elaltunterin ve Cengiz Tekin'in şehit olmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın etkisi ile birlikte bölgede bulunan çok sayıda ev ve işyerinde de hasar meydana gelmişti. 

DHA

patlama , diyarbakır