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  4. Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı

Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı

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İstanbul trafiğindeki trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer bir trafik magandası trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırarken başka bir araç sürücüsü tarafından kameraya alındı.

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 2 bin lira ceza kesilerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İstanbul trafiğindeki trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer bir trafik magandası trafikte tartıştığı sürücünün dikiz aynasını levyeyle kırarken başka bir araç sürücüsü tarafından kameraya alındı.

Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün aracının dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

Etiketler trafik levyeli saldırı levye saldırı maganda trafik magandası trafik canavarı
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