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Eli otomatik silahlı trafik magandası kamerada

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Bursa'da bir şüpheli, araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp o anları sosyal medyada yayınladı.

Bursa'nın merkez, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeki D.A., yanında taşıdığı otomatik tabanca ile havaya ateş açtı.

O anları sosyal medyada yayınlayan şüpheli tepki çekerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık kararıyla çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra, düzenlenen operasyon ile yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edilecek.

İHA

Etiketler eli silahlı maganda trafik magandası sunroof otomatik silah
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