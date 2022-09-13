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Eli sopalı kadınlar acil servisi bastı

Eli sopalı kadınlar acil servisi bastı

Adana'da eli sopalı bir grup kadın, Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı. Güvenlikçilerin müdahale ettiği kadınlar acil servisten çıkarıldı.

Adana'da eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi.

Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı.

Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı.

Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.

Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İHA

Etiketler adana adana şehir hastanesi
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