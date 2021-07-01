Elif Ç.'nin şüpheli ölümüne 1 tutuklama
İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Ç.'ın ölümüyle ilgili tekrar gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklandı.
Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Ç.'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.
Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Senem T.tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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