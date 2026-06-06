Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katili Öcalan'ın yeni talebi ortaya çıktı!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çözüm süreci çerçeve yasası kapsamında AK Parti heyetiyle görüştüklerini ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önerilerini ilettiklerini duyurdu. Doğan, Öcalan'ın toplumla doğrudan temas kurmak için gazetecilerle bir araya gelmek istediğini açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Ankara'daki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyaset gündemini belirleyecek önemli açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci için yasal adımların atılması gerektiğini vurgulayan Doğan, İmralı heyetlerinin AK Parti ile resmi temas gerçekleştirdiğini ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın gazetecilerle yüz yüze görüşme talebinde bulunduğunu kamuoyuna duyurdu.

AK Parti ile Doğrudan Temas ve 'Çerçeve Yasa' Vurgusu

Son günlerde siyaset kulislerinde dolaşan iddialara netlik kazandıran Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile Hukuk Komisyonu'nun AK Parti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Sürecin hızlanması ve Meclis çatısı altında bir konsensüs oluşturulması amacıyla bu görüşmelerin diğer siyasi partilerle de devam edeceğini belirten Doğan, beklenen yasa tasarısının dar kapsamlı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Doğan, "Sözünü ettiğimiz yasa tasarısı yalnızca bir silahsızlandırılma yasası olarak görülmemeli. Sosyal, siyasal, ekonomik bazı haklar nasıl düzenlenecek? Tüm bunlar da değerlendirilmeli" ifadelerini kullanarak Meclis'e önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlattı.

Öcalan'ın yeni talebi ortaya çıktı

Basın toplantısının en dikkat çekici bölümlerinden biri ise eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yeni süreçteki talepleri oldu.

İmralı heyetinin gerçekleştirdiği son görüşmeden notlar aktaran DEM Parti Sözcüsü, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın toplumla doğrudan temas kurabilmek ve görüşlerini şeffafça aktarabilmek adına gazetecilerle buluşmak istediğini söyledi.

Doğan, talebi şu sözlerle aktardı: "Sayın Öcalan; barış gazeteciliğine katkı sunan, toplumu barışa yakınlaştırmak isteyen gazetecilerle bir araya gelmek istediğini bir kez daha heyetimize ifade etmiş."