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Emekli asker kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Emekli asker kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde kendisi gibi emekli asker olan ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti

Olay, ilçeye bağlı Kaleyanı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (56) ve kardeşi L.K. (54) arasında iddiaya göre arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, emekli asker olan L.K., kendisi gibi emekli asker olan ağabeyine tabanca ile ateş açtı, sonrasında da aynı silah ile kendi kafasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler emekli asker kardeşler cinayet intihar kardeş kavgası
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