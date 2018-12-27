Emekli öğretmeni öldürüp video çekti

Edinilen bilgiye göre, Y.G. (15) adlı çocuk, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde yalnız yaşayan emekli öğretmen İbrahim Yürümez’in (67) oturduğu evine gitti. Zilini çaldığı kapının açılmasıyla aniden içeriye giren şüpheli, önceden tanıdığı düşünülen emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesetle birlikte video çekti.



Çektiği videoyu bir arkadaşına gönderen zanlı, daha sonra evde bulunan televizyonu alarak kaçtı. Videoyu gönderdiği arkadaşının haber vermesiyle olay yerine giden polis, yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

Görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Şüpheli Y.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yürümez’in cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.