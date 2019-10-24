SON DAKİKA
MERAKLA BEKLENEN LGS TARİHİ BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ekim 2019 08:16

Emekli polis dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde emekli bir polis, tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaydetti, diğeri ağır yaralandı.

Emekli polis dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiftehan köyündeki kahvehanede, emekli polis memuru Ş.A. (60) ile zihinsel engelli Mesut Arıkan (30) ve ağabeyi Selahattin Arıkan (50) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Ş.A, beylik tabancasıyla Arıkan kardeşlere yaklaşık 15 el ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Selahattin Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mesut Arıkan ise Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, Ş.A’yı gözaltına aldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
silahlı saldırı , niğde , emekli polis , ulukışla
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM