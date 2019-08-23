Emine Bulut'un katili bindiği takside ''Hayvan kestim'' demiş

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, katil Fedai B.'ın Emine Bulut'u boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü dükkandan çıktıktan sonra "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi.

250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen Fedai B.'ın, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine ise "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai B.'ın 8 lira tutan ücret için 10 lira verip para üstünü aldığı, ardından bir tekel bayisine uğrayarak 2 bira aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de eski eşi Fedai B.(43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede hayatını kaybetmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.