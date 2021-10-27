Emine Şenlikoğlu ''Ateist ve deistler kendi anne-babalarıyla evlenebilir'' dedi ortalık karıştı

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen yazar Emine Şenlikoğlu, konuk olduğu Youtube kanalında olay yaratan tartışmalı açıklamalarda bulunarak "Ateist ve deistler kendi anne-babalarıyla evlenebilir" dedi.

Bir Youtube kanalına katılan AK Partili yazar Emine Şenlikoğlu olay yaratan tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Programda ateizm ve deizm üzerine yorumlar yapan Şenlikoğlu, ateizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını söyledi.



"Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir" diyen yazar, deizmde bir babanın kızıyla evlenmesinde de sakınca olmadığını belirtti.

Programda ateizm ve deizm üzerine yorumlar yapan Şenlikoğlu, ateizmin ensest ilişkiyi meşrulaştırdığını söyledi.

Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir. Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum. Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız” açıklamasını yaptı.

Ayrıca, konuşmasına "17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa eşleri hapse giriyor" sözlerini de ekledi.

"17 YAŞINDA KIZLAR FİNGİRDİYORLAR" DEDİ SUNUCU İTİRAZ ETTİ AMA...



Şenlikoğlu açıklamalarının devamında "17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 yaşında evlilik olursa, nikah olursa eşleri hapse giriyor" deyince programın sunucusu "Kötü kullanıma çok müsait, pedofili ya da çocuk gelinler malumunuz" diye itirazına karşı çıktı.

Şenlikoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunlar benim ifadelerim, konuşulmayınca bunlar başımıza geliyor, karşı taraf hamile kalıyor. AK Parti'yi çok beğeniyorum ama birkaç konuda cinayet işliyorlar. Bunun düzeltilmesi lazım. AK Parti'nin ülkenin kalkınmasına yönelik yaptığı çalışmaları çok beğeniyorum. Bazı hataları var ama inanıyorum ki düzeltecekler. Seni mi yoksa AK Parti'yi mi öldürelim deseler; beni öldürün, AK Parti'yi yaşatın derim. Ölümüne AK Partiliyim. 2023'te uzaya çıkacağız"

