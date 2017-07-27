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  4. 27 Temmuz 2017 09:09

Emniyet Müdürü: ''Beni görevden alın''

Ordu'da protokol tribününde çıkan ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da ezilme tehlikesi geçirdiği arbedenin ardından Emniyet Müdürü Suat Çelik'ten sürpriz başvuru.

Emniyet Müdürü: ''Beni görevden alın''
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Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz ile arbede yaşayan Emniyet Müdürü Suat Çelik, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep etti.
 
Ordu’nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylasında güreş şenliklerinde, protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekili koltuğuna oturan Emniyet Müdürü Suat Çelik’i kaldırmak istediği sırada arbede yaşanmıştı. Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’ta ezilme tehlikesi geçirmiş ve şenliği terk etmişti.

Yaşanan kavganın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Ordu’ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi ile Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken, Emniyet Müdürü Suat Çelik bugün itibariyle izne ayrıldığını açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Çelik, “Geçtiğimiz günlerde ilimiz Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası şenliklerinde meydana gelen ve yaşanmasını asla arzu etmediğim nahoş olay sebebiyle; üstlenmiş olduğum görevin önemi ve devlet memuriyeti ciddiyeti gereği 27 Temmuz 2017 tarihi itibariyle senelik izne ayrılarak, İçişleri Bakanlığımızdan geçici de olsa Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmemi talep etmiş bulunmaktayım” dedi.

DHA

numan kurtulmuş , emniyet , arbede
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